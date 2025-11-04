Απίστευτη δήλωση από αναπληρώτρια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ: «Είμαι έναν θάνατo μακριά από την έδρα»

«Πάγωσε» όλο το πάνελ της εκπομπής που βρέθηκε, η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με το «μπλακ χιούμορ» της.

Πιο συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, χαριτολογώντας είπε ότι βρίσκεται έναν... θάνατο μακριά από την έδρα. Περιμένει δηλαδή κάποιον να πεθάνει για να πάρει τη θέση του στη Βουλή.

«Πρώτα ο Θεός, θα είμαι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Είμαι έναν θάνατο μακριά απ’ την έδρα», δήλωσε η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω. Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα!

Οι γύρω της στο πάνελ μούδιασαν από τη δήλωσή της.

