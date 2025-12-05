Ακυρώθηκε η μετάβαση Τασούλα στη Θεσσαλονίκη λόγω κακοκαιρίας – Μήνυμα μέσω βίντεο στο δείπνο του ΣΕΒΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δεν θα παραστεί τελικά στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε προγραμματιστεί να μιλήσει στο επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Η μετάβασή του ακυρώθηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν, σύμφωνα με ενημέρωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Παρά την απουσία του, ο κ. Τασούλας θα απευθύνει μήνυμα στους προσκεκλημένους μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας, ώστε να τιμήσει την ιστορική επέτειο του ΣΕΒΕ και να συμμετάσχει, έστω και εξ αποστάσεως, στη σημαντική αυτή εκδήλωση.