Αλαβάνος για Τσίπρα: «Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει είναι να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη»

Στην εκπομπή «Στο Δια Ταύτα» της ΕΡΤ μίλησε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, ο οποίος μίλησε για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στο Θέατρο Παλλάς, αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο κ. Αλαβάνος τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του έπρεπε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό «διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα».

Ο ίδιος έκανε λόγο για λάθος εκτίμηση όταν πρότεινε ως διάδοχό του τον Αλέξη Τσίπρα. «Κοιτάξτε, εγώ κάπου είχα μια κόπωση, παρότι ήταν μία προεδρία την οποία έκανα και έτσι είπα ότι θα παραιτηθώ από αυτή τη θέση και σκέφτηκα ότι επειδή χρειαζότανε μία μεγάλη ανασυγκρότηση στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και όχι μόνο σε αυτό που λεγόταν ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, αλλά και σε άλλα κόμματα. Είπα ότι ας προσπαθήσουμε να κάνουμε με τόλμη μια ηγεσία νεολαιίστικη. Από τον πρόεδρο, τα κεντρικά στελέχη κλπ. Ναι, έπεσα έξω, έπεσα έξω. Άλλο πράγμα περίμενα εγώ. Μπορούσα να περιμένω ότι η Αριστερά θα είναι η Αριστερά των τρίτων μνημονίων. Δεν μπορούσα», τόνισε. «Προσπαθήσουμε να κάνουμε με τόλμη μια ηγεσία νεολαιίστικη. Από τον πρόεδρο, τα κεντρικά στελέχη κλπ.», είπε αρχικά, ωστόσο τόνισε ότι έπεσε έξω. «Άλλο πράγμα περίμενα εγώ. Μπορούσα να περιμένω ότι η Αριστερά θα είναι η Αριστερά των τρίτων μνημονίων. Δεν μπορούσα», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν αισθάνεται προδομένος από τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό, όπου τραβάνε τον ελληνικό λαό σε διαταγές που μας δώσανε τα αφεντικά».

Όσον αφορά το νέο κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι «δεν νομίζω ότι δείχνει μια πολιτική που είναι διαφορετική από τις πολιτικές των άλλων κομμάτων. Η Ελλάδα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, όπου σχεδόν έχει διαμορφωθεί μια ομοιογένεια των κομμάτων που έρχονται από τη Δεξιά. Δεν μιλάω για άκρα δεξιά, ας το πούμε. Και φτάνουμε με τις ομάδες εκείνες που αυτοονομάζονται αριστεροί αλλά δεν είναι αριστεροί».

Σχετικά με την παρουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη έκανε λόγο για «πολιτικάντικα παιχνίδια». «Προβάλλω αυτόν τον άλλον που τον πρόβαλα, τον έχω βάλει πια στη γωνία».