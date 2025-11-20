Αλέκος Φλαμπουράρης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Πάρκο Ελευθερίας

Σε κλίμα θλίψης φίλοι, συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα από τον χώρο της Αριστεράς λένε το μεσημέρι της Πέμπτης το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη στο Πάρκο Ελευθερίας.
Συντετριμμένη η σύζυγος του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη, έφτασε στο πάρκο Ελευθερίας προκειμένου να τον αποχαιρετήσει.
Επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος της οικογένειας, καθώς και συνεργάτες του από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών.
Για τον Αλέξη Τσίπρα όπως και ο ίδιος έχει πει ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ο δεύτερος πατέρας του και ο παππούς των παιδιών του. Τον γνώριζε από μικρό παιδί και είχε σταθεί δίπλα του στα πρώτα του βήματα στην πολιτική.
Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλάι της αγαπημένης συντρόφου του Αλέκου Φλαμπουραάρη, Εύης και του γιου τους Μιχάλη.
Ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Βίντεο του Orange Press Agency με την προσέλευση του Αλέξη Τσίπρα στην κηδεία.
Πλήθος συντρόφων του και πολιτικών προσώπων στην κηδεία
Το «παρών» στην τελετή δίνουν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Θοδωρής Δρίτσας, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, η Ρένα Δούρου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Δημήτρης Καλαματιανός.
- Νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων στην Αθήνα: Πού θα χτιστεί - Πότε ανοίγει για τους οδηγούς
- Μουγκοπέτρος: «Μάζευα τα κομμάτια από τα δάχτυλα μου - Αν το είχα κάνει εγώ, δεν θα ξανακοιμόμουν»
- «Χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ: «ΠΑΣΟΚ ψήφιζα, στήριξα Μητσοτάκη το '19» - «Τιμή μας που φύγατε» το «καρφί» της Αποστολάκη
- «Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού»: Τι λέει ο ψευτο-ιερέας Youtuber που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.