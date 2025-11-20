Αλέκος Φλαμπουράρης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Πάρκο Ελευθερίας

Σε κλίμα θλίψης φίλοι, συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα από τον χώρο της Αριστεράς λένε το μεσημέρι της Πέμπτης το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη στο Πάρκο Ελευθερίας.

Συντετριμμένη η σύζυγος του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη, έφτασε στο πάρκο Ελευθερίας προκειμένου να τον αποχαιρετήσει.

Η σύζυγος του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη και ο γιος του Μιχάλης. | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος της οικογένειας, καθώς και συνεργάτες του από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Για τον Αλέξη Τσίπρα όπως και ο ίδιος έχει πει ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ο δεύτερος πατέρας του και ο παππούς των παιδιών του. Τον γνώριζε από μικρό παιδί και είχε σταθεί δίπλα του στα πρώτα του βήματα στην πολιτική.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλάι της αγαπημένης συντρόφου του Αλέκου Φλαμπουραάρη, Εύης και του γιου τους Μιχάλη.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Βίντεο του Orange Press Agency με την προσέλευση του Αλέξη Τσίπρα στην κηδεία.

Πλήθος συντρόφων του και πολιτικών προσώπων στην κηδεία

Το «παρών» στην τελετή δίνουν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Θοδωρής Δρίτσας, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, η Ρένα Δούρου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Δημήτρης Καλαματιανός.

Η Ρένα Δούρου | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ