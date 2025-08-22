Αλεξιάδης για Βεσυρόπουλο: «Όταν είχα αισθανθεί αδιαθεσία στη Βουλή, με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο»

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και περιέγραψε μια στιγμή που τον είχε συγκινήσει.

Συγκεκριμένα, ο Τρύφων Αλεξιάδης είπε ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν «σπουδαίος πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας».

Στη συνέχεια δήλωσε πως κάποτε, που είχε αισθανθεί αδιαθεσία και αναγκάστηκε να διακόψει την ομιλία του στη Βουλή, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έτρεξε αμέσως κοντά του και έκτοτε τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο για ένα διάστημα για να δει πώς είναι.