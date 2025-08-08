Αλέξης Χαρίτσης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Απόλυτη οδύνη, σκληρή αδικία»

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας» αναφέρει σε ανάρτηση στα social media o πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο» έγραψε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Η Λένα Σαμαρά, τρισέγγονη της διάσημης συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών και στη συνέχεια είχε σπουδάσει στο City του Λονδίνου πολιτικός μηχανικός, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της Γεωργίας.

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (7/8) μετά από καρδιακή ανακοπή έπειτα από επιληπτική κρίση.