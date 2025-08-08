Αλέξης Τσίπρας: «Αδόκητος ο χαμός της Λένας Σαμαρά»

Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εμφανίστηκε σε μήνυμά του και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η 34χρονη Λένα Σαμαρά το απόγευμα της Πέμπτης μεταφέρθηκε με επιληπτική κρίση στο «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο» αλλά επειδή δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί, ωστόσο, υπέστη και δεύτερη επιληπτική κρίση και την ώρα που οι γιατροί προσπαθούσαν να τη διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή!

Οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τη Λένα Σαμαρά αλλά δεν τα κατάφεραν παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν.