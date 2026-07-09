Αλέξης Τσίπρας από Περιστέρι: «Η ΕΛΑΣ, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, μπορεί να νικήσει»

Στο Περιστέρι λαμβάνει χώρα, η εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τίτλο «Τώρα Μιλάμε» και τον λόγο θα πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και πολίτες που έχουν δώσει το «παρών».

Η εκδήλωση, όπως φαίνεται και από τα πλάνα του Orange Press Agency, έγινε στην Πλατεία Δημαρχείου.

Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε τόσο στον νέο πολιτικό φορέα, όσο και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως επισημαίνεται και στο απόσπασμα του Aciton24, δήλωσε: «Παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα το τελευταίο διάστημα, υπάρχει ένα πολύ θετικό και ένα πολύ αρνητικό. Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ. Είναι η δημιουργία της Αριστερής Ελληνικής Συμπαράταξης, η δημιουργία της ΕΛΑΣ, που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα και αισιοδοξία.

Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε - και τα έχουμε καταφέρει - έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, αυτόν που ονομάζουμε κυβερνώσα Αριστερά, ικανή να αντιπαρατεθεί, να διεκδικήσει και να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, όχι μόνο να διαμαρτύρεται. Είμαστε, όμως, και σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έγινε ακόμη πιο αλλαζονική, επειδή ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως δύο πόλους που θα ανταγωνίζονται και, όταν ο ένας θα βρίσκεται στη διακυβέρνηση, ο άλλος θα ασκεί αντιπολίτευση.

Η αλαζονεία σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη οφείλεται και σε αυτό το κενό. Όμως τώρα πια δεν έχουν περάσει ούτε 40 μέρες από τότε που συγκροτηθήκαμε, που γεννηθήκαμε. Όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες ξέρουν ποια είναι αυτή η δύναμη που, στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες, θα μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια, να τον ανταγωνιστεί και να νικήσει μια κυβέρνηση που είναι αλλαζονική, βαθιά διεφθαρμένη και που έχει παράξει πολύ περισσότερες ανισότητες από αυτές που μπορεί να αντέξει η κοινωνία.

Να πω τώρα και το αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια συμπεριφορά όχι μόνο αλλαζονική, αλλά και τοξική και πολωτική από την πλευρά των στελεχών της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού. Θυμάμαι κάποια λόγια ενός σπουδαίου Ιταλού φιλοσόφου, ότι είμαστε στην εποχή των τεράτων. Ποια είναι η εποχή των τεράτων; Είναι η εποχή κατά την οποία το παλιό έχει πεθάνει και το καινούργιο δεν έχει ακόμη ιδρυθεί στη θέση του. Σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε και στη χώρα», δήλωσε.