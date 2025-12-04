Αλέξης Τσίπρας: Έκανε δώρο την «Ιθάκη» στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο συναντήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος.

Ακόμα θίχτηκαν οι διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ελληνική Ομογένεια και θέματα θρησκευτικών ελευθεριών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατά τη συνάντηση τους, ο πρώην πρωθυπουργός δώρισε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής ένα αντίτυπο του βιβλίου του.