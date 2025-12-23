Αλέξης Τσίπρας: «Ένα σοκ συμμετοχής η απάντηση στην ολιγαρχία και την ακροδεξιά»

Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου είχε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη», τοποθετούμενος σε ζητήματα δημοκρατίας, πολιτικής συμμετοχής και των εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό.

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει ένα «σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής» και μια υπέρβαση της σημερινής πολιτικής στασιμότητας, υπάρχει ο κίνδυνος η κοινωνική δυσαρέσκεια να τροφοδοτήσει την ακροδεξιά και την αντιπολιτική. Όπως σημείωσε, η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή δεν είναι ιδεολογική με την παραδοσιακή έννοια, αλλά αφορά τη σύγκρουση ανάμεσα σε όσους αγωνίζονται για το κοινό καλό και σε όσους επιδιώκουν τη διεύρυνση του πλούτου τους, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία.

Αναφερόμενος στην κοινωνική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, έκανε λόγο για μια στρεβλή αντίληψη του «έτσι είναι η Ελλάδα», φέρνοντας ως αντιπαράδειγμα την ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Μεσολόγγι που δώρισε την περιουσία της για την αγορά ασθενοφόρου για την πόλη της. «Αυτή είναι η Ελλάδα και πρέπει να το λέμε με υπερηφάνεια», τόνισε.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχει και το μισό ποτήρι που είναι γεμάτο». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του 2015 έβγαλε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες – όπως είπε – οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και στην εξάρτηση από το ΔΝΤ.

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γράψει ένα βιβλίο για την κατάσταση του κράτους δικαίου, την υπόθεση των παρακολουθήσεων με το Predator, τη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τη συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός δεν θα έχει τρίτη κυβερνητική θητεία.

Αναφερόμενος στον δικό του ρόλο, σημείωσε ότι αισθάνεται την ανάγκη να αναλάβει εκ νέου μέρος της ευθύνης που του καταλογίζεται, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση των όρων για μια ουσιαστική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και την ύπαρξη μιας ισχυρής δημοκρατικής εναλλακτικής πρότασης. Όπως τόνισε, καθοριστικής σημασίας είναι η συμμετοχή των πολιτών, η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου σχεδίου διακυβέρνησης και ο ρόλος των προσώπων, επισημαίνοντας ότι χωρίς τη σύμπτωση και των τριών παραγόντων δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η οικονομική κρίση δεν προκλήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο και παγιωμένες πελατειακές πρακτικές που προϋπήρχαν του 2009. Όπως είπε, η διαφθορά, η διαπλοκή και η κακή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων – με πρόσφατο παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ – εξακολουθούν να αποτελούν δομικές παθογένειες της χώρας.