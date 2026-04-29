Αλέξης Τσίπρας: LIVE η παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Ηράκλειο – Δείτε την ομιλία

Στη επιστροφή του στην Κρήτη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη (29/4), το βιβλίο του «Ιθάκη» στο κινηματοθέατρο «Αστόρια».

Στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού βρίσκονται οι Βαγγέλης Ζάχαρης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Μίλτος Λογιάδης και Στέλλα Μανουσογιωργάκη, οι οποίοι θα σχολιάσουν το πολιτικό περιεχόμενο του έργου.

Η παρουσίαση αποτελεί την κορύφωση μιας ημέρας γεμάτης δραστηριότητα, καθώς ο Τσίπρας συνάντησε ήδη τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει σε χαλαρό κλίμα με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τα τρέχοντα ζητήματα της παιδείας.