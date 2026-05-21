Αλέξης Τσίπρας: Με εκπλήξεις η παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών το επιτελείο της Αμαλίας προετοιμάζει τη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Όπως αναφέρουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού θα είναι πολλές οι εκπλήξεις με τους διοργανωτές να θέλουν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Τη ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι οι πολίτες που θέλουν να γίνουν «συνεργοί» στο νέο εγχείρημα. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά, σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή όλων των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν .



Ταυτόχρονα ετοιμάζεται η νέα ιστοσελίδα του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί και η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλ. Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.



Στόχος η δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στην συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμός κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών.



Τέλος την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων. Ενώ το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα αυτή προσπάθεια πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης.

Οι αυστηροί όροι Τσίπρα

Εκτός από το νέο «αίμα» που θα συμμετέχει στο νέο εγχείρημα βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αναμένεται να δώσουν και το παρών στην εκδήλωση έχουν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για το πολιτικό τους μέλλον εφόσον ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εκτός από την παραίτηση από την βουλευτική έδρα προκειμένου να υπογράψουν ως απλά μέλη την ιδρυτική διακήρυξη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η κίνηση τους δεν θα σημαίνει και την αυτόματη ένταξη στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος.

όπως ήταν αναμενόμενο αυτές οι πληροφορίες έχουν προκαλέσει αναταραχή μιας και αρκετοί από τους βουλευτές που θέλουν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό είχαν στο μυαλό τους να διασφαλίσουν τουλάχιστον την ένταξη τους στα ψηφοδέλτια γνωρίζοντας και τα υπόλοιπα πρόσωπα που θα κατέβουν στην περιφέρεια τους ώστε να πάρουν τις τελικές αποφάσεις.