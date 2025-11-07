Αλέξης Τσίπρας: Ο επικρατέστερος χώρος για την παρουσίαση του βιβλίου και οι καθημερινές «αποκαλύψεις»

Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που περίπου σε δεκαπέντε ημέρες αναμένεται να βρεθεί στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού έχουν αποφασίσει να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον με καθημερινές «αποκαλύψεις» . Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο της ανάγνωσης της «Ιθάκης» από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα καθώς και η αντίδραση του ακούγοντας τα λόγια του από τον Αιμίλιο Χειλάκη που έχει αναλάβει να διαβάσει το βιβλίο για τις ανάγκες του audiobook.

Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να διαβάσει τον πρόλογο, τον επίλογο και ένα ακόμη κεφάλαιο και γι' αυτό ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε για την ανάγνωση των υπολοίπων κεφαλαίων.

Η προπώληση του βιβλίου έχει ανοίξει και οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ οργανώνεται και η μεγάλη παρουσίαση στην Αθήνα στις 3 ή στις 4 Δεκεμβρίου με το Ωδείο Αθηνών να είναι ο επικρατέστερος χώρος. Την ίδια ώρα σε αναμονή βρίσκεται ο χώρος της κεντροαριστεράς για τα όσα έχει γράψει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά κυρίως για το στίγμα που θα δώσει για τις επόμενες κινήσεις του.

Φάμελλος: «Θα το διαβάσω με ενδιαφέρον»

Μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη του στο πλαίσιο του συνεδρίου του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε ότι θα διαβάσει το βιβλίο και σημείωσε ότι «Σαφέστατα θα το διαβάσω με ενδιαφέρον. Αλλά οφείλουμε να συγκλίνουμε σε μια κοινή προοδευτική απάντηση. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία για την επόμενη ημέρα». Ενώ απαντώντας αν σε αυτή τη σύγκλιση θα προσέλθει χωρίς αξιώματα τόνισε πως «πάντα ήμουν στρατιώτης χωρίς αξιώματα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο αξίωμα είναι να μπορέσουμε να έχουμε προοδευτική αλλαγή στην Ελλάδα. Και αυτό είναι παρά πολύ κρίσιμο. Γι αυτο θα πρέπει να απαντήσουμε στην κοινωνία».

Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει τα πατήματα του αλλά και να ασκήσει πίεση προς τον Αλέξη Τσίπρα για το αύριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα άρχισε χθες η εθελουσία έξοδος των εργαζομένων από τα κομματικά μέσα της Κουμουνδούρου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως 45 εργαζόμενοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ ξεκίνησε και η αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους, μιας και τους οφείλονται μισθοί τεσσάρων μηνών. Όπως όλα δείχνουν θα πάνε σε μια ομαλή μετάβαση των μέσων σε μια νεα εποχή.