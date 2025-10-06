Πολιτικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς κατ' επέκταση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από την ιδιότητα του βουλευτή.

Παρόλο που πολιτικοί κύκλοι θεωρούσαν την παραίτηση Τσίπρα αναμενόμενη, αυτή συντάραξε τον ευρύτερο «κόσμο» καθώς αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα μηνύματα που έφταναν συνεχώς στο επιτελείο της Αμαλίας οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα να επισπεύσει τις κινήσεις του και να ξεκαθαρίσει τη στάση του.

Άλλωστε όλη αυτή η συζήτηση, που είχε ενταθεί κιόλας τα τελευταία 24ωρα, για τη δημιουργία νέου κόμματος δεν του επέτρεπε να κρύψει για καιρό ακόμα τις προθέσεις του.

Πριν λίγες ώρες στη Σορβόννη είχε μιλήσει για μια συζήτηση που γίνεται ερήμην του και αυτή τη ρητορική δεν θα μπορούσε να την υπερασπιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα ήθελε να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση έχοντας στο μυαλό του ως ορίζοντα το 2026. Οι εθνικές κάλπες μπορούν να στηθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή αλλά ακόμη και αν τηρηθεί, όπως σημειώνει ο πρωθυπουργός η εξάντληση της τετραετίας χρειάζεται χρόνο για την οργάνωση του κόμματος ή φορέα.

Μπορεί η παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα να ήταν κάτι που το ανάμεναν πολλοί ωστόσο προσδιόριζαν ότι αυτό θα συμβεί λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου του στις αρχές Δεκέμβρη.

Ακόμη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκαν «στον ύπνο» καθώς αν και ζητούσαν από τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη στάση του δεν περίμεναν ότι θα το έκανε τόσο άμεσα. Βέβαια δεν θα μπορούσε να σέρνεται όλη αυτή η σεναριολογία περί νέου κόμματος με τον ίδιο στην Κοινοβουλευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το πρωί γύρω στις 10 επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον ενημέρωσε για την παραίτηση του και στη συνέχεια μίλησε με τον Πρόεδρο της Βουλης και έστειλε την επιστολή.

Τώρα τα χέρια του Αλέξη Τσίπρα είναι λυτά και μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα με ανοικτές συναντήσεις και με οργάνωση των προσώπων που θέλει ο ίδιος να έχει δίπλα του.

«Παραιτούμαι από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω(…) σύντομα να ταξιδέψουμε μαζί σε όμορφες θάλασσες» ανέφερε στη δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός δίνοντας το σήμα εκκίνησης. Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμερος ήταν ο πρώτος που αντέδρασε μιλώντας για μια πράξη υπέρβασης του Αλέξη Τσίπρα και σημειώνοντας πως «Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες» και συμπλήρωσε ότι «Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση.»

Το μέλλον θα δείξει πως θα κινηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιας και αρκετοί είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι έτοιμοι για να κάνουν το μεγάλο βήμα.