«Ό,τι δεν σε σκοτώνει»: Πώς αντέδρασαν κόμματα και πολιτικός κόσμος για την παραίτηση Τσίπρα

Γυρνούν με ταχύτητα οι τροχοί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αιφνίδια παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή του κόμματος, μετά από 16 χρόνια σταδιοδρομίας.

Με μία λιτή επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι «με την παρούσα επιστολή σάς υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς από Έλληνα φοιτητή αν σκοπεύει να φτιάξει νέο κόμμα απάντησε ότι η συζήτηση αυτή στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην του, και ότι ο ίδιος αφουγκράζεται στην παρούσα φάση «τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα».

Παραίτηση Τσίπρα: Οι αντιδράσεις το πολιτικού κόσμου

Την παραίτηση σχολίασε σήμερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

«Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιά ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη. Γενικά μιλώντας, το ξαναλέω, είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις, του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε» σχολίασε επίσης.

Από την πλευρά τυ, ο παύλος Πολάκης σχολίασε την κίνηση Τσίπρα με δηκτική απαισιοδοξία, ευχόμενός του «καλές θάλασσες» και αφήνοντας αιχμές για την «πέμπτη διάσπαση».

«1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν "ερήμην"

2) καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3) Για να "συνταξιδέψουμε" και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις»

Παραίτηση Τσίπρα: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει...»

Ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του μέσω του ανέφερε ότι: «Είναι μια κίνηση για την οποία την ευθύνη έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.

Κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα (της δήλωσής του) ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια να αλλάξουμε πολιτικές.

Είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον. Σαφώς θα υπάρξουν και εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ερώτηση σχετικά με τον αν, με την κίνησή του, ο Αλέξης Τσίπρας σκοτώνει τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».

«Ο Τσίπρας βάζει ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτής της ΝΔ, είπε πως το ζήτημα «Αφορά κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Φάμελλο. Με αυτή την κίνησή του ο Αλέξης Τσίπρας βάζει ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο έκανε εξουσία το 2015».

Επιπλέον, συμπλήρωσε πως: «Το τι θα προκύψει στον χώρο αυτό και πόσο πετυχημένο μπορεί να είναι το ξαναζεσταμένο πιάτο του Αλέξη Τσίπρα, θα το δούμε.

Η γνώμη μου είναι ότι όσο αρνείται να κάνει μια στοιχειώδη αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του 2015, τόσο θα κουβαλάει το “προπατορικό αμάρτημα” της διακυβέρνησής του, που είναι αυτή η συνεργασία με του ΑΝ.ΕΛ., που είναι ο Βαρουφάκης, που είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτά τα φοβερά και τρομερά που ζήσαμε εκείνο το καλοκαίρι και τα οποία με αφορούν προσωπικά, γιατί είναι αυτά που με έφεραν στη Βουλή το 2019. Ο λόγος που πολιτεύτηκα είναι για να μην τα ξαναζήσουμε».

Χαρίτσης: «Προσωπική η απόφαση, σεβαστή»

«Νομίζω ότι είναι μία προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθ’ όλα σεβαστή. Θα περιμένουμε να τοποθετηθεί και το κόμμα στο οποίο ανήκε μέχρι σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Και πρόσθεσε: «Είδα όμως ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωση του λέει ‘όχι’ σε Μεσσίες. Άρα υπό αυτή την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση.

Όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μία λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσον μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω ότι τελικά θα κριθούμε όλοι και όλες μας».

Ποιος παίρνει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα

Την έδρα του στην Α' Πειραιώς, καταλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος όμως έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Ο Θοδωρής Δρίτσας σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. «Θα την κρατήσω. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή», ανέφερε συγκεκριμένα ο Θοδωρής Δρίτσας, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους.

Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, όντας πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.