Αλέξης Τσίπρας: «Θυμόμαστε όλοι ποιοι οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση»

Απόσπασμα από την παρέμβασή του στο συνέδριο του Economist, στη Θεσσαλονίκη, «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Πριν από 7 χρόνια, η πατρίδα μας βγήκε από μια οικονομική και κοινωνική κρίση, που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, όλοι, πώς και ποιοι την είχαν οδηγήσει εκεί» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Και ποιοι και πώς κατάφεραν, αξιοποιώντας με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού, να την απαλλάξουν από την επιτροπεία. Και, με μια εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους της, να ανακτήσουν την οικονομική της κυριαρχία, αλλά και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία» συνέχισε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας: Η παρέμβαση για την κρίση

Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση.

Δυστυχώς, όμως, αποδείχτηκε μία χαμένη ευκαιρία.

Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit", που διοργάνωσε ο Economist».