Αλέξης Τσίπρας: Τι θα αποκαλύψει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτηση

Τις πρώτες απαντήσεις σχετικά με το πολιτικό του μέλλον αναμένεται να δώσει το Σάββατο (11/10), στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Άλλωστε, στο επιτελείο Τσίπρα θεώρησαν πως είναι απαραίτητο, μετά από όλη τη σεναριολογία των τελευταίων μηνών, να μιλήσει ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τις κινήσεις του και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις προθέσεις του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται να αναφερθεί τόσο στο βιβλίο του όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο πώς βλέπει το μέλλον του προοδευτικού χώρου.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο πως, όπως σημειώνουν και οι συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη στιγμή που σκέφτηκε την παραίτησή του θέλησε να γίνουν όλα στο φως, χωρίς παρασκηνιακές κινήσεις, απευθυνόμενος απευθείας στην κοινωνία για την ανανέωση που θεωρεί αναγκαία, με νέα πρόσωπα που μπορούν να φέρουν μια νέα δυναμική και να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Ενδιαφέρον θα έχουν και οι αναφορές του στους πρώην συντρόφους του, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα και για όσα έχει γράψει στο βιβλίο του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί και ο τίτλος του.

Μάχη Φάμελλου να σβήσει τις φωτιές

Την ίδια ώρα, στην Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος προσπαθεί να «σβήσει» τις φωτιές που άναψε η παραίτηση Τσίπρα και σήμερα ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο των συναντήσεων που έχει με τους βουλευτές του κόμματος.

Στόχος των επαφών αυτών είναι να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά και να καταλήξει στη στρατηγική που θα έχει απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε δύσκολη την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα, που προβληματίζει, αλλά τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα των συνεργασιών και δεν περισσεύει ο Αλέξης Τσίπρας».

Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, όπου αναμένεται να αντιπαρατεθούν οι δύο διαφορετικές γραμμές που υπάρχουν στην Κουμουνδούρου, καθώς καταγράφονται διαφωνίες για τη στάση που κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα, λέγοντας πως «δεν είναι αντίπαλος».