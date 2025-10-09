Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αποκάλυψε από πότε έχει να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Μάντης δεν είμαι. Νομίζω ότι πάει για να κάνει ένα κόμμα. Τον μηχανισμό δεν τον έχω καταλάβει».

Για το βιβλίο που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η αποτίμηση του, εγώ πάντως έχω κάνει αυτοκριτική στο βιβλίο μου», ενώ πρόσθεσε: «Η δική μου ανάλυση είναι πως το 2019-2023, ο κ. Τσίπρας ήθελε μια στροφή προς το κέντρο».

Σχετικά με τις πολιτικές ισορροπίες τόνισε: «Αυτήν τη στιγμή κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις δεν θέλουν να λύνουν τα προβλήματα… Δεν υπάρχει κεντροαριστερή και κεντροδεξιά πολιτική που συγχρόνως αντιμετωπίζει τα προβλήματα και κάνει τα χατίρια των ελίτ».

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ: «Ούτε με τους δασμούς μπορεί να το κάνει, γιατί κάνει τα χατίρια των ελίτ».

Για τη σχέση του με τον Τσίπρα είπε: «Δεν έχουμε μιλήσει από το 2023. Ο Αλέξης έχει διαλέξει κάποιους πιο στενούς συνεργάτες, δεν είμαι σε αυτούς».

Και πρόσθεσε: «Ένας πανεπιστημιακός να μην συζητάει καν, δεν είναι σοβαρή απάντηση.

Εγώ θέλω μια Αριστερά που αναλύει τα πράγματα και η ανάλυση συνδέεται με πολιτικές που μπορούν να πείσουν τον κόσμο».

Για την πολιτική προοπτική σημείωσε: «Για να φύγει ο Μητσοτάκης υπάρχουν δύο συνθήκες: πρέπει ο κ. Τσίπρας να μπορεί να κερδίσει και δεύτερον να είναι αποτελεσματικό αυτό το πράγμα.

Το θέμα είναι: μπορεί ένας σαν τον Τσίπρα να σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς;»

Αναφερόμενος στη διάσπαση της Νέας Αριστεράς είπε: «Δεν φύγαμε μόνο λόγω του Κασσελάκη, αλλά και του τοξικού κλίματος. Πρέπει να φτιάξεις μια Αριστερά που δεν είναι σεχταριστική… Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κρατηθεί ένα ρεύμα ιδεών – το λέω ενωτική ριζοσπαστική αριστερά».

Τέλος, για το 2015 παραδέχτηκε: «Χάσαμε το παιχνίδι της επικοινωνίας… Αυτός που έκανε παιχνίδι ήταν ο Σόιμπλε, ο οποίος όχι απλά το πίστευε, το ήθελε κιόλας κι αυτό δεν το είχαμε καταλάβει».

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη σχολίασε: «Μου θύμιζε τους δυνατούς συνδικαλιστές που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν μια απεργία, για να κεφαλαιοποιήσουν αυτό που έχουν κερδίσει».