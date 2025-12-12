Μενού

Αλέξης Τσίπρας: Τηλέφωνο στον Πιερρακάκη και συγχαρητήρια για την εκλογή στο Eurogroup

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη για το Eurogroup.

Reader symbol
Newsroom
Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας | EUROKINISSI/ ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
  • Α-
  • Α+

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και από χθες (11/12) ομόφωνα εκλεγμένο πρόεδρο του Eurogroup.

Ο πρώην πρωθυπουργός τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εξελέγη την Πέμπτη (11/12) πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διεκδίκησε τη θέση κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του από σήμερα, Παρασκευή 12/12, ενώ γίνεται ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ