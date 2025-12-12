Αλέξης Τσίπρας: Τηλέφωνο στον Πιερρακάκη και συγχαρητήρια για την εκλογή στο Eurogroup

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και από χθες (11/12) ομόφωνα εκλεγμένο πρόεδρο του Eurogroup.

Ο πρώην πρωθυπουργός τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εξελέγη την Πέμπτη (11/12) πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διεκδίκησε τη θέση κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του από σήμερα, Παρασκευή 12/12, ενώ γίνεται ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup.