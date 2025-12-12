Αλέξης Τσίπρας: Τηλέφωνο στον Πιερρακάκη και συγχαρητήρια για την εκλογή στο Eurogroup

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και από χθες (11/12) ομόφωνα εκλεγμένο πρόεδρο του Eurogroup.
Ο πρώην πρωθυπουργός τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εξελέγη την Πέμπτη (11/12) πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διεκδίκησε τη θέση κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του από σήμερα, Παρασκευή 12/12, ενώ γίνεται ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup.
- Συνωμοσιολόγος έβγαλε στη φόρα sms του Τσάρλι Κερκ για τις πρώην του - Έκρηξη της χήρας του
- Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Οι νέες τιμές για το 2026
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.