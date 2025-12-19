Αλεξοπούλου για αγρότες: «Βγαίνουν κάθε χρόνο την ίδια εποχή, δεν το κάνουν πάντα τόσο πιστευτό»

«Κάθε χρόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο βγαίνουν στους δρόμους, αυτό δεν το κάνει τόσο πιστευτό όσο θα θέλαμε» ανέφερε μεταξύ άλλων η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
Ο δημοσιογράφος, Σεραφείμ Κοτρώτσος, ρώτησε ακολούθως την κυρία Αλεξοπούλου: «Τι εννοείτε; Ότι το κάνουν κάνουν για έθιμο και δεν υπάρχουν τα προβλήματα;».
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι δεν εννοεί κάτι τέτοιο και ότι γνωρίζει τα θέματα των αγροτών καθώς προέρχεται από μια αγροτική περιοχή.
Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος επανήλθε στο θέμα των αγροτών, ρωτώντας την κυρία Αλεξοπούλου: «Αφού οι αγρότες δεν βγαίνουν στους δρόμους κατ' έθιμο και αν έχετε ικανοποιήσει τα 20 από τα 27 αιτήματά τους, ενώ τα 7 δεν γίνεται να ικανοποιηθούν, τότε γιατί βρίσκονται στους δρόμους;».
«Γιατί κάθε κλάδος διεκδικεί το περισσότερο που μπορεί» υποστήριξε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
