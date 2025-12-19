Μενού

Αλεξοπούλου για αγρότες: «Βγαίνουν κάθε χρόνο την ίδια εποχή, δεν το κάνουν πάντα τόσο πιστευτό»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι αγρότες βγαίνουν κάθε χρόνο στους δρόμους την ίδια εποχή, γεγονός που δεν γίνεται τόσο πιστευτό πάντα.

Χριστίνα-αλεξοπούλου
H Χριστίνα Αλεξοπούλου | glomex
«Κάθε χρόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο βγαίνουν στους δρόμους, αυτό δεν το κάνει τόσο πιστευτό όσο θα θέλαμε» ανέφερε μεταξύ άλλων η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Ο δημοσιογράφος, Σεραφείμ Κοτρώτσος, ρώτησε ακολούθως την κυρία Αλεξοπούλου:  «Τι εννοείτε; Ότι το κάνουν κάνουν για έθιμο και δεν υπάρχουν τα προβλήματα;».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι δεν εννοεί κάτι τέτοιο και ότι γνωρίζει τα θέματα των αγροτών καθώς προέρχεται από μια αγροτική περιοχή.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος επανήλθε στο θέμα των αγροτών, ρωτώντας την κυρία Αλεξοπούλου: «Αφού οι αγρότες δεν βγαίνουν στους δρόμους κατ' έθιμο και αν έχετε ικανοποιήσει τα 20 από τα 27 αιτήματά τους, ενώ τα 7 δεν γίνεται να ικανοποιηθούν, τότε γιατί βρίσκονται στους δρόμους;». 

«Γιατί κάθε κλάδος διεκδικεί το περισσότερο που μπορεί» υποστήριξε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

