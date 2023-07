Στον ΣΥΡΙΖΑ κατέληξαν σε ένα χρονοδιάγραμμα που μεταθέτει μεν τις εσωκομματικές εκλογές κατά μια εβδομάδα, αλλά δεν αλλάζει το σχεδιασμό που προβλέπει εκλογή ηγεσίας πριν τις δημοτικές εκλογές και πρώτη παρουσία του αρχηγού στη ΔΕΘ.

Μάλιστα η πρωτοτυπία των εκλογών έγκειται στο ότι εάν χρειαστεί δεύτερη εκλογή, αυτή δεν θα γίνει την Κυριακή αλλά το Σάββατο, ώστε ο νέος ή η νέα αρχηγός να προλάβει το κλείσιμο της ΔΕΘ με ομιλία την Κυριακή.

Επίσης, η εκλογή της πρώτης Κυριακής θα συμπέσει με τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ που θα δίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι στην ουσία η αρχή της πολιτικής χρονιάς με το πρώτο πινγκ-πονγκ των δύο αρχηγών. Στα του εσωκομματικού κλίματος στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα σταθώ μόνο στην κριτική που άσκησε ο διευθυντής της Αυγής Σπύρος Ραπανάκης στον Παύλο Πολάκη για τις «ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές με το λούμπεν, τον σεξισμό και τις ψευτοπαλικαριές».

Too little, too late, που λένε και στο χωριό μου, ή αλλιώς, «πολύ λίγα, πολύ αργά». Με αυτά όλα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είχε τελειώσει το 2019 αλλά δυστυχώς τότε η ηγεσία του δεν έλαβε το μήνυμα. Αντίθετα, άφησε τα τρολ του διαδικτύου και τους Πολάκηδες να δίνουν τον αντιπολιτευτικό τόνο στο κόμμα του. Πλέον όλο αυτό θέλει χρόνια για να μαζευτεί

Ο Τσίπρας στις ΗΠΑ

Από αυτά που πάντως καταλαβαίνω, ο Τσίπρας δεν πρόκειται να δώσει καμία σημασία σε όσα γίνονται στο κόμμα του – αντίθετα έχει αποφασίσει να ζήσει το αμερικανικό όνειρο. Όχι, δεν θα πάει μετανάστης στην Αμερική, αλλά έχει αποφασίσει να κάνει ένα cross country από την ανατολική πλευρά στη δυτική παρέα με τη σύντροφο και τους δυο γιους του.

Αλέξης Τσίπρας | Eurokinissi

Πρόκειται για ένα ταξίδι ζωής που θέλει για πλάκα ένα 20ήμερο και βέβαια ανοίγει τους ορίζοντες ειδικά σε ανθρώπους που γαλουχήθηκαν στον μεταπολιτευτικό αντιαμερικανισμό. Η στήλη του εύχεται καλό ταξίδι!

Ο δήμαρχος Αθηναίων που σκέφτεται ο Ανδρουλάκης

Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν ένα πολιτικό στέλεχος για να κατέβει στο δήμο της Αθήνας, όμως στο μυαλό του αρχηγού υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος. Το όνομά του δεν το λέω για να μην το κάψω, όμως σας το περιγράφω: πρόκειται για καθηγητή στο Πολυτεχνείο που έχει δουλέψει χρόνια πάνω στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και στην αστική ανάπλαση.

Στο μυαλό του Ανδρουλάκη δεν υπάρχει ένας υποψήφιος που θα χρησιμοποιήσει το δήμο ως βατήρα για μια βουλευτική υποψηφιότητα στην Α' Αθήνας – αντίθετα, θέλει έναν τεχνοκράτη που καταλαβαίνει τα προβλήματα της σύγχρονης πόλης. Για εκπρόσωπο, σας το έχω γράψει εδώ και καιρό, έχει κλειδώσει το όνομα του Θάνου Γλαβίνα από τη Θεσσαλονίκη, που θα αντικαταστήσει τον Δημήτρη Μάντζο.

Αλλαγή στον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ

Αλλαγές στον εκπρόσωπο δεν έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών. Αναλαμβάνει ένας «μπαρουτοκαπνισμένος» διπλωμάτης, ο Στράτος Ευθυμίου, που είναι Σύμβουλος Πρεσβείας Α', ήταν προηγουμένως στις Βρυξέλλες και νωρίτερα γενικός Πρόξενος στη Βοστώνη με εξαιρετική παρουσία.

Προηγήθηκαν πόστα σε Μόσχα και Άγκυρα, ενώ είχε διατελέσει και στο παρελθόν εκπρόσωπος, αναλαμβάνοντας το πόστο μετά τον Κωνσταντίνο Κούτρα στην περίοδο υπουργίας Κοτζιά.

Η επιστροφή Ευθυμίου που ξέρει τα ελληνοτουρκικά απέξω κι η επαναφορά του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου στη θέση του διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του κ. Γεραπετρίτη αποτυπώνει τη σημασία που δίνεται στο πεδίο αυτό τους επόμενους μήνες. Η στήλη εύχεται σε όλους καλή επιτυχία.

Γεραπετρίτης εσωτερικού

Ο κ. Γεραπετρίτης πάντως δεν προτίθεται να κάνει συχνά ταξίδια – το επεσήμανε σε πηγαδάκι με τους διπλωματικούς συντάκτες – και όταν ταξιδεύει θα επιλέγει το αεροπλάνο της γραμμής. Βλέπω μια διαχωριστική γραμμή με τον προκάτοχό του σε αυτό το πεδίο.

Ο κ. Γεραπετρίτης φαίνεται πως θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στον ελληνοτουρκικό διάλογο στον οποίο ο ίδιος θα έχει πρωτεύοντα ρόλο, ενώ όταν ρωτήθηκε για το εάν θα αλλάξει η ελληνική ομάδα στις συζητήσεις, απέφυγε ευγενικά να απαντήσει.

Οι μπαμπάδες του Παππά

47 Μαΐων έγινε χθες ο Νίκος Παππάς, ο οποίος, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ του Reader, πήγε γλυκά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορούμαι ότι τα γλυκά του κ. Παππά ήταν μπαμπάδες και ορισμένα μικρά παστάκια σε ποτηράκι, τα οποία «έγραψαν καλά». Δεν ξέρω, βέβαια, αν θα λογιστούν ως… δωροδοκία στα κομματικά στελέχη ενόψει των διαδικασιών του Σεπτεμβρίου.

Το ατύχημα του Γιώργου Τσίπρα

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην πήγε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε, όμως, ο ξάδερφος Γιώργος Τσίπρας που δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής στη Δυτική Αττική. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι ο άνθρωπος είχε και ένα ατύχημα, καθώς το Σάββατο χτύπησε στη γωνία μιας τηλεόρασης μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης, με αποτέλεσμα να ανοίξει το κεφάλι του. Αμέσως παρενέβησαν οι γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ και τον περιποιήθηκαν, ενώ χθες ο άνθρωπος ήταν…περδίκι και δεν χρειάστηκαν ράμματα.

Καρφί Σπίρτζη σε Τζανακόπουλο

Ο Χρήστος Σπίρτζης δεν έκρυψε την οργή του για τα όσα έγιναν το βράδυ των εκλογών στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος φέρεται να έκανε λόγο για «σκουπίδια του ΠΑΣΟΚ» και έπιασε από τον λαιμό τον Πάνο Ρήγα.

«Δυστυχώς τα γεγονότα της βραδιάς των εκλογών, δεν καταδικάστηκαν. Δεν διαψεύστηκαν πρωτοσέλιδα για σκουπίδια του ΠΑΣΟΚ, ούτε ζητήθηκε συγγνώμη, για όσα καταγγέλθηκαν στα όργανα.

Ούτε όμως ακούστηκε έστω και μία φωνή αποδοκιμασίας, μια λέξη αποδοκιμασίας από τις εγγύτερες πολιτικά ομάδες», είπε με νόημα ο κ. Σπίρτζης, ο οποίος ήταν επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Απηχεί έτσι το αίσθημα αρκετών πασοκογενών που έχουν αρχίσει να αισθάνονται ξένο σώμα σε ένα κόμμα που μένει να φανεί, αν θέλει να τους συμπεριλάβει και με ποιους όρους.

Η απόδραση Μητσοτάκη

Το καλοκαιρινό κλίμα έχει αρχίσει και πιάνει τους πάντες που αναζητούν διαλείμματα, μετά τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρασε το Σαββατοκύριακο μακριά από υποχρεώσεις στο σπίτι του στην Τήνο, ενώ από σήμερα επανέρχεται σε πρόγραμμα… εξωτερικού, καθώς θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες ως και αύριο, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των χωρών της ΕΕ με αυτές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής

Οι Μάνατος στο Μαξίμου

Μια από τις πιο ιστορικές οικογένειες της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, η οικογένεια Μάνατος, βρέθηκε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα για τις καθιερωμένες διακοπές τους.

Ο Άντι Μάνατος είναι από τους «πατριάρχες» της ελληνικής ομογένειας και παλαιός φίλος του Τζο Μπάιντεν, ενώ ο γιος του Μάιο από τα δραστήρια στελέχη του ελληνικού λόμπι.

Οι δυο τους, λοιπόν, βρέθηκαν συν γυναιξί και τέκνοις στην Αθήνα, όπου παρέθεσαν και μια δεξίωση, ενώ πριν από λίγες μέρες βρέθηκαν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγιναν δεκτοί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι χειρισμοί του Μαξίμου στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, άλλωστε, ήταν εξαιρετικά κρίσιμοι για να ανατραπεί ο συσχετισμός δυνάμεων με την Τουρκία στο πεδίο των λόμπι του Κογκρέσου.

Ενδοκυβερνητικά τζαρτζαρίσματα

Κάτι η ζέστη, κάτι οι εξελίξεις που τρέχουν με γρήγορο ρυθμό, το κυβερνητικό σχήμα έχει αρχίσει να καταγράφει τις πρώτες αρρυθμίες. Πληροφορούμαι εξ εγκύρου πηγής, συνεπώς, ότι έχουν αρχίσει κάποια πρώτα τζαρτζαρίσματα στον άξονα δύο υπουργείων εθνικού ενδιαφέροντος.

Τα πρώτα δείγματα δεν είναι…ενθαρρυντικά για τη συνέχεια, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, ανάλογα, βεβαίως, και με τη στάση του Μαξίμου που, προφανώς, δεν θέλει φασαρίες, ακόμα δεν ξεκίνησε η νέα τετραετία.

Στήριξη ΝΔ στον Καραμαλάκη

Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Ηρακλείου ανακοίνωσε προ ημερών σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ και γενικός γραμματέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επί Τάκη Θεοδωρικάκου, Μιχάλης Καραμαλάκης, ο οποίος επιστρέφει στις ρίζες του. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι προ ημερών ο κ. Καραμαλάκης βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και θα έχει τη στήριξη της ΝΔ.

Δείτε εδώ όλα τα άρθρα του Μαξιμιλιανού