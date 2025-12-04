Αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Byron

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας «Byron».

Η συνεδρίαση θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.