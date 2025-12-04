Μενού

Αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Byron

Η αποψινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ στην Επιτροπή Οικονομικών αναβλήθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 36ο GREEK ECONOMIC SUMMIT | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας «Byron».

Η συνεδρίαση θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ