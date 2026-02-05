Αναφορά Συρεγγέλα στον Κακλαμάνη για την Κωνσταντοπούλου: «Ανάρμοστη και υβριστική συμπεριφορά»

Δεν έχει «τελειωμό» η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Συρεγγέλα. Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέβαλε σήμερα (5/1) αναφορά κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «για αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά».

Η αναφορά αφορά τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τις συνεδριάσεις για τη διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ολομέλειας της Βουλής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυρία Συρεγγέλα, σημειώνει ότι «η βουλευτής, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί.

Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων», τονίζει στην αναφορά της η κ. Συρεγγέλα προσκομίζοντας και τα σχετικά αποσπάσματα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας κατά τα οποία, όπως σημειώνει, «επιβεβαιώνεται η συμπεριφορά» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εναντίον της βουλευτού.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Συρεγγέλα έχει ασκήσει και αγωγή στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας