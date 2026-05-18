«Θα ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες», διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας την επίσημη ίδρυση του νέου του κόμματος και δίνοντας το στίγμα της επόμενης πολιτικής του κίνησης.

Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης της ομάδας «Unmute Now», ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες ενόψει της ερχόμενης εβδομάδας. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως η εκδήλωση για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησείου, με ώρα έναρξης τις 20:00.

Στο Κλακάζ, επί της Αβραμιώτου, βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, λαμβάνοντας συμμετοχή στις εργασίες του Unmute Now, event που έχει στόχο να δώσει βήμα στη νέα γενιά για να εκφράσει τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις και τα όνειρά της.

«Έχουμε φωνή και θέλουμε να ακουστεί» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές, που αναμένουν ότι ο κ. Τσίπρας θα τοποθετηθεί από το βήμα της εκδήλωσης για όλα τα θέματα που απασχολούν τους νέους.