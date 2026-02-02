Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Οικονόμου και τον Δημήτρη Οικονόμου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Αφορμή υπήρξαν τα λεγόμενα του βουλευτή της ΝΔ σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά για τις αλλαγές που πρόκειται να προωθεί η κυβέρνηση: «τα ζητήματα της εκπαίδευσης να τα κατοχυρώσουμε υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών και του σύγχρονου περιβάλλοντος».



Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο αν εννοεί κατάργηση του άρθρου 16 διευκρίνισε «αναθεώρηση του 16. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς και όχι οι αναχρονιστές και οι οπισθοδρομικοί, είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε ένας θύλακας Κιμ Γιονγκ Ουν».



Η βουλευτής του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά σχολίασε ότι «έχει παλιώσει το επιχείρημα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πάντως» και ο Δημήτρης Οικονόμου είπε χιουμοριστικά στον βουλευτή της ΝΔ ότι «δεν ξεκινάτε και πολύ συναινετικά πάντως».



Ο Βασίλης Οικονόμου απάντησε λέγοντας «δεν επιδιώκουμε την ψήφο του ΚΚΕ. Γιατί πετάγεστε. Νιώθετε ότι είστε ΚΚΕ;