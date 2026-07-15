Αναθεώρηση του Συντάγματος: Σύσσωμη «ναι» η ΝΔ, «παρών» και «όχι» από το ΠΑΣΟΚ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Το σύνολο της πρότασης της κυβέρνησης δήλωσε ότι ψηφίζει ο γενικός εισηγητής του κόμματος Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Ωστόσο, σημείωσε ότι οι βουλευτές μέλη της επιτροπής, που έχουν διατυπώσει διαφοροποιημένες απόψεις σε επιμέρους άρθρα, στηρίζουν την πρόταση και επιφυλάσσονται για τα άρθρα αυτά να τοποθετηθούν στην ολομέλεια και με την ελευθερία συνείδησης να αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα πράξουν.
«Κατ΄αρχήν όμως η Νέα Δημοκρατία λέει ‘ναι' σε όλο το πακέτο της πρότασης», είπε χαρακτηριστικά.
Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει «παρών» στα άρθρα που παρουσίασε δική του πρόταση και κατεύθυνση, η οποία είναι διαφορετική από αυτή της κυβέρνησης, ενώ τα υπόλοιπα θα καταψηφιστούν.
Το σύνολο της πρότασης καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και «Νίκη».
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