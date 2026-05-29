Μενού

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Σχέδιο διάσωσης για την ελληνική περιφέρεια και το δημογραφικό

Περιοδεία Ανδρουλάκη στα Άγραφα με έμφαση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και την ανάγκη για περιφερειακή ανάπτυξη.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

«Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. 

Πρώτος σταθμός του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ήταν το δημοτικό σχολείο Αγράφων με τους λιγοστούς πια μαθητές. Πίσω από αυτόν τον αριθμό αποκαλύπτονται δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: το δημογραφικό πρόβλημα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος.

Ο Ανδρουλάκης επισκέφτηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη, «εδώ, στα περήφανα Άγραφα, όπου σφραγίστηκε το έπος της εθνικής αντίστασης, εδώ που συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας», όπως ανέφερε στη δήλωσή του.

Είπε ότι «στην Ευρυτανία, αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, υπάρχει μια έντονη δημογραφική κρίση, που φτάνει στα όρια της κατάρρευσης», καθώς «χιλιάδες νέοι άνθρωποι επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση».

«Το κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, -τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία-, αλλά και τα δίκτυα μεταφορών, δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους», τόνισε. «Για εμάς, λοιπόν, χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», σημείωσε ο κ. Ανδρουάκης και υπογράμμισε ότι «γι' αυτό, λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες».  

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ