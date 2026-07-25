Ανδρουλάκης από Χίο: «Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη»

«Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ», ήταν το θέμα της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ στη Χίο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα στο νησί, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Θέλουμε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: ««Δεν μας αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε και το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση», κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα που σχεδιάζει, παράγει και καινοτομεί».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία, μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας, μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός πραγματικού Παρατηρητηρίου Τιμών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά και να διαμορφωθούν πολιτικές που θα προστατεύουν τους επιβάτες και τη νησιωτική Ελλάδα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε την άσκηση κριτικής προς τη Νέα Δημοκρατία. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει συνεκτικό εθνικό σχέδιο για τη ναυτιλία, επισημαίνοντας πως το ελληνικό νηολόγιο συρρικνώνεται, η δημόσια ναυτική εκπαίδευση απαξιώνεται, οι νέοι δεν έχουν κίνητρα να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια γίνονται ολοένα και ακριβότερα και τα λιμάνια λειτουργούν χωρίς ενιαίο σχεδιασμό.

Ειδική αναφορά έκανε και στις ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε ένα μοντέλο που αποκλίνει από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο, καθώς προχώρησε στην πώληση Οργανισμών Λιμένων αντί της παραχώρησης επιμέρους δραστηριοτήτων με διατήρηση του δημόσιου ελέγχου.

Παράλληλα, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία, δήλωσε: «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας ήταν και θα είναι πάντα η θάλασσά της».