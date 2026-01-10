Ανδρουλάκης από Καστοριά: «Θέλετε τρίτη θητεία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης , κατά την επίσκεψή του στην Καστοριά το πρωί του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για εξυπηρέτηση ολιγαρχικών συμφερόντων, διαφθορά και έλλειψη στρατηγικού οράματος για την επαρχία.

Μιλώντας για το αγροτικό ζήτημα, ο κ. Ανδρουλάκης παρομοίασε την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ με «ριφιφί», ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης για τους αγρότες. «Αν έμπαιναν στο σπίτι σας και σας έκλεβαν, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος το έκανε; Αυτό ζητά σήμερα ο πρωτογενής τομέας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλεσε τη διαχείριση της πράσινης μετάβασης ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για:

Βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο.

Αποκλεισμό των παραγωγών από το δίκτυο (αναφέροντας τα παραδείγματα του Άργους Ορεστικού και της Φλώρινας)

Συγκέντρωση των ΑΠΕ στα χέρια λίγων «εγχώριων ολιγαρχών».

«Πράσινη μετάβαση δεν σημαίνει να είμαστε πελάτες των ολιγαρχών και οι παραγωγοί όμηροι του υψηλού κόστους», τόνισε, αντιπαραβάλλοντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας στον τομέα των ενεργειακών κοινοτήτων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε κατηγορίες κατά της διακυβέρνησης της ΝΔ για «έλλειψη μέτρου στη διαφθορά» και για προσπάθεια χειραγώγησης του δημόσιου διαλόγου.

Παραλλήλισε μάλιστα τη στάση της κυβέρνησης στα αγροτικά ζητήματα με το σκάνδαλο των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι «αντί να απολογείται ο θύτης, ζητούν να απολογηθεί το θύμα».

Δίνοντας ισχυρή απάντηση στις επικρίσεις περί «κυριαρχίας της ΝΔ», ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Εγώ ήμουν Πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν η ΝΔ πήρε 40%;».

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να επιφέρει πραγματική πολιτική αλλαγή, καθώς διαθέτει πρόγραμμα και στελέχη, μακριά από «κόμματα-μεσσίες» που λειτουργούν ως «νερό στον μύλο» του κ. Μητσοτάκη.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να μεταφέρουν σε κάθε χωριό το κεντρικό δίλημμα: «Θέλετε τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και Κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει χορηγούς και εξαρτήσεις, λογοδοτεί μόνο στον λαό. Δεν είμαστε εύκολος αντίπαλος γιατί δεν λαϊκίζουμε και είμαστε αξιόπιστοι στα εθνικά θέματα. Γι’ αυτό μας χτυπούν όλοι», κατέληξε.