Ανδρουλάκης από Πεύκη: «Η ΝΔ οδηγεί τη χώρα σε θεσμική παρακμή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου περιοδεία στη Λυκόβρυση και την Πεύκη, όπου συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες. Η ομιλία του σε κεντρική καφετέρια αποδείχθηκε μικρή για το πλήθος που συγκεντρώθηκε, καθώς ο καιρός δεν επέτρεψε ανοιχτή εκδήλωση.

Από την Πεύκη, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «υπηρετεί αποκλειστικά τους ισχυρούς» και οδηγεί τη χώρα σε θεσμική παρακμή.

«Αμετανόητο σύστημα εξουσίας»

Συνδέοντας τη σημερινή διακυβέρνηση με το 2009, υποστήριξε ότι «αυτοί έφεραν τα μνημόνια με τον Καραμανλή, παραδίδοντας μια χρεοκοπημένη οικονομία». Τότε, όπως είπε, «οδήγησαν την Ελλάδα σε οικονομική περιπέτεια και τώρα τη σπρώχνουν στη θεσμική παρακμή».

Αναφέρθηκε σε σειρά σκανδάλων: υποκλοπές, Τηλεδιοίκηση 717, υπόθεση Πάτση, κόκκινα δάνεια. «Πόσα ακόμα σκάνδαλα θα προσφέρει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη;» διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας το πρόστιμο του 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με αφορμή επίσκεψη σε τοπικό φούρνο, τόνισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά αλλά δεν λαμβάνουν όρους σύνδεσης. «Η ενέργεια είναι ο πυρήνας της οικονομικής πολιτικής», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τη ΔΕΗ σε «σταθμάρχη των συμφερόντων» της. «Όταν η Πράσινη Μετάβαση γίνεται προτεραιότητα για τους ολιγάρχες αντί για τους παραγωγούς, τότε έχεις αποτύχει».

Το ζήτημα της ευλογιάς και ο αγροτικός τομέας

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ευθέως ερώτημα στον Πρωθυπουργό για την απώλεια μισού εκατομμυρίου ζώων λόγω ευλογιάς: «Τελικά, κύριε Μητσοτάκη, ποιος λέει αλήθεια; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εσείς;». Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε τους τοπικούς εμβολιασμούς που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο της Ε.Ε.

Μίλησε για γενικευμένη αποτυχία της κυβέρνησης: – Δήμοι στα όρια της χρεοκοπίας – Ακρίβεια που «σαρώνει τα πάντα» – Στεγαστική πολιτική σε αδιέξοδο – Δημόσια Υγεία και Παιδεία «αφημένες στην τύχη τους»

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βάλει φραγμό στην παρακμή»

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «η μόνη παράταξη που μπορεί να νικήσει και να βάλει φραγμό στην παρακμή είναι το ΠΑΣΟΚ – το κόμμα της ευθύνης, χωρίς λαϊκισμούς και τοξικότητα», καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν την πολιτική αλλαγή.