Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες: «Όχι στην υποτέλεια στον Τραμπ» – Ζητά μείωση φόρων καυσίμων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για το Ιράν και μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα για την ανακούφιση των πολιτών από την κρίση.

Newsroom
Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης | Eurokinissi
Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την αναγκαιότητα η ηγεσία της Ευρώπης να αναλάβει πρωτοβουλίες για να λήξει ο πόλεμος στο Ιράν κι επέμεινε στη πρόταση πως πρέπει να μειωθούν ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και «όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ», όπως δηκτικά σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου. Τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «το ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάδα, πρότεινε να υπάρξει μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ