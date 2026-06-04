Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια με ανέκδοτα περί θυμωμένου πρωθυπουργού»

Σε φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ μίλησε απόψε στη Νέα Ιωνία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κι άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση πως απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους ζωής.

«Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κα. Φον ντερ Λάιεν, ούτε με τα ανέκδοτα περί θυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα. Θέλει έλεγχο στην αγορά. Θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπώλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν το μέτρο που όμως η Κύπρος το εφάρμοσε -μηδενίζοντας τον ΦΠΑ στην περίπτωση της- , γιατί είχαν πολιτική βούληση», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ζήτησε από τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ , γιατί, όπως είπε, «έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν στην πλάτη σας καθημερινά».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η διαφάνεια και η λογοδοσία σε αντίθεση με το «επιτελικό διευθυντήριο» της Νέας Δημοκρατίας.

«Δώστε μας την ευκαιρία η νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι νίκη του ελληνικού λαού, για ένα κράτος ισχυρό, που βάζει κανόνες και υπηρετεί μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Και όχι μόνο για όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία» σημείωσε.

Αναφερόμενος στη πολιτική συγκυρία ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως η ΝΔ ψάχνει μπαμπούλα γιατί τη βολεύει . «Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. Πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα λειτουργεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος.

Ελάτε τους επόμενους μήνες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας και μαζί να πετύχουμε κάτι που θεωρούν κάποιοι ακατόρθωτο. Η αλαζονεία, η διαφθορά, η ατιμωρησία να γίνουν παρελθόν και επιτέλους μαζί να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για το καλό της πατρίδας αλλά και όλου του ελληνικού λαού», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Να μη επικρατήσει απογοήτευση και συμβιβασμός αποχής. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμπιστευτείτε μας σε αυτήν τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε νταβατζήδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 20:00, ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Για αυτό, στηρίξτε την προσπάθειά μας. Μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Και θα τα αλλάξουμε όλα» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης κατέκρινε το αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος» λέγοντας: «Αναρωτιέται ο πρωθυπουργός: «και ποιος θα είναι μετά από μένα; Ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα το τηλέφωνο, αν χτυπήσει, στο Μέγαρο Μαξίμου;». Μα, πόση αλαζονεία! Αυτό δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Να μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Να μη χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Να χτυπήσει στις 3 το μεσημέρι και να απαντήσει στον λαό γιατί δεν μας λέει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, που και εδώ πέρασαν οι τραμπουκισμοί περί «Γαλάζιας Πατρίδας» του Ερντογάν», ανέφερε.