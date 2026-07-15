Ανδρουλάκης: «Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία» - Το νέο βίντεο στο TikTok

Σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε νέο βίντεό του στα social media συζητώντας με τον τομεάρχη Παιδείας του κόμματος, Στέφανο Παραστατίδη για «όσα δεν λέει η κυβέρνηση για την Παιδεία» ενόψει της σημερινής εκδήλωσης με τίτλο: «Η Παιδεία αλλάζει (σ)την Ελλάδα», στο Ωδείο Αθηνών, όπου ο αρμόδιος τομέας του κόμματος παρουσιάζει «την ολοκληρωμένη πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές».

Στο βίντεο για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία, ο κ. Παραστίδης ανέφερε:

«Δε μας λένε ότι οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν πάνω από 2,5 δισ. το χρόνο σε φροντιστήρια. Δεν μας λένε ότι οι επιδόσεις των μαθητών στην Πίζα πηγαίνουν απ το κακό στο χειρότερο. Δεν μας λένε ότι το λύκειο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Μηδέν μόρφωση, μόνο αποστήθιση.

#iPaideiaAllazei ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis @nikos.androulakis Ενα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την παιδεία! Με τον @stefanos_parastatidis 🟢 Η Παιδεία αλλάζει - και η Ελλάδα μαζί. 📚 Ο Τομέας Παιδείας παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. #pasok

Δεν μας λένε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι από τους χαμηλότερα αμειβόμενους στον ΟΟΣΑ. Δεν μας λένε ότι το 65% των σχολικών κτηρίων είναι χτισμένα πριν από το 1985. Δεν μας λένε ότι πολλά παιδιά που έχουν ανάγκη για παράλληλη στήριξη περιμένουν επί μήνες. Δεν μας λένε ότι δεν υπάρχει σε πολλά σχολεία ούτε ψυχολόγος ούτε κοινωνικός λειτουργός ενώ αυτός είναι απαραίτητος».

«Να πω κι άλλα; Χρειάζονται κι άλλα;», σχολιάζει ο κ. Παραστατίδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά δίνοντας ραντεβού για τη σημερινή εκδήλωση: «Τα είπες όλα Στέφανε γι’ αυτό η Παιδεία χρειάζεται σχέδιο και εμείς το έχουμε. Τα λέμε την Τέταρτη στην εκδήλωσή μας».