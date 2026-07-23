Μενού

Ανδρουλάκης για Βάσεις 2026: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό - Το σύστημα χρειάζεται αλλαγή»

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok, προς τους μαθητές που έδωσαν Πανελλήνιες, μετά την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το δικό του μήνυμα μετά την ανακοίνωση των Βάσεων για το 2026, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η αξία του καθενός δεν χωράει σε ένα βαθμό». 

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του TikTok, άσκησε κριτική στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα: «Όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν τη προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της Πολιτείας να κάνει τη δική της. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση. 

@nikos.androulakis

Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη, δεν είναι όμως η μάχη που θα καθορίσει τη ζωή του παιδιού, Πίστεψε στον εαυτό σου, τα καλύτερα είναι μπροστά», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ενώ παράλληλα στη λεζάντα του βίντεό του αναφέρει ότι: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ