Ανδρουλάκης για Βάσεις 2026: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό - Το σύστημα χρειάζεται αλλαγή»

Το δικό του μήνυμα μετά την ανακοίνωση των Βάσεων για το 2026, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η αξία του καθενός δεν χωράει σε ένα βαθμό».

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του TikTok, άσκησε κριτική στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα: «Όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν τη προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της Πολιτείας να κάνει τη δική της. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση.

@nikos.androulakis Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά. ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη, δεν είναι όμως η μάχη που θα καθορίσει τη ζωή του παιδιού, Πίστεψε στον εαυτό σου, τα καλύτερα είναι μπροστά», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ενώ παράλληλα στη λεζάντα του βίντεό του αναφέρει ότι: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά».