Ανδρουλάκης για Βάσεις 2026: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό - Το σύστημα χρειάζεται αλλαγή»

Το δικό του μήνυμα μετά την ανακοίνωση των Βάσεων για το 2026, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η αξία του καθενός δεν χωράει σε ένα βαθμό».
Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του TikTok, άσκησε κριτική στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα: «Όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν τη προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της Πολιτείας να κάνει τη δική της. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση.
Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη, δεν είναι όμως η μάχη που θα καθορίσει τη ζωή του παιδιού, Πίστεψε στον εαυτό σου, τα καλύτερα είναι μπροστά», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ενώ παράλληλα στη λεζάντα του βίντεό του αναφέρει ότι: «Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά».
- Απάντηση Γεωργιάδη για Novartis: «Ο Σαλμάς μού έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου»
- «Νόλαν, Σημείωνε»: Το Sugarbabes έβγαλε «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» σε τριλογία
- Ο Βαρδάρης κάνει κακό τελικά: Άντρας βάφτηκε Τζόκερ και βγήκε γυμνός για βουτιές στον Θερμαϊκό
- Γιατί κυκλοφορούν ξένοι αστυνομικοί στην Ερμού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.