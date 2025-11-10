Ανδρουλάκης για Βορίζια: «Μη συγχέουν την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία – Δε δέχομαι reality show»

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης στα Βορίζια πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Ηράκλειο όπου βρέθηκε, πραγματοποιώντας ευρεία σύσκεψη με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη σύσκεψη παραβρέθηκαν βουλευτές, δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της εκκλησίας, της αστυνομίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ το παρόν έδωσε και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και τ. ναύαρχος, Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Όχι σε ζώνες ανομίας»

Ο κ. Άνδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της οπλοκατοχής και της βίας στην Κρήτη, όχι με επικοινωνιακά μέτρα, αλλά και με ουσιαστικές πολιτικές.

Επεσήμανε μάλιστα, ότι τα φαινόμενα αυτά δείχνουν βαθύτερα ζητήματα κοινωνικής συνοχής και κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει τις δομές ασφάλειας, παιδείας και υγείας.

«Δε δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, δε δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, για να “βγάλει απέξω την ουρά της” η κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

«Ας βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις: Ζώνες ανομίας υπάρχουν εδώ αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας… Τα στοιχεία των ανθρωποκτονιών από πρόθεση είναι αποκαλυπτικά: το 2023 εβδομήντα μία ανθρωποκτονίες πανελλαδικά, 3 στην Κρήτη. Το 2024, 76 στην επικράτεια, 4 στην Κρήτη.

Ενώ δηλαδή ο πληθυσμός της Κρήτης είναι το 6,5% του πληθυσμού της χώρας, οι ανθρωποκτονίες εδώ αντιπροσωπεύουν το 2-3%. Υπάρχει όμως πρόβλημα; Η απάντηση είναι ναι.

Γιατί υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους… Σε αυτές τις ζώνες, όπως και σε κάθε χωριό ή γειτονιά της πατρίδας με ανάλογα γεγονότα, αποδεικνύεται η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης», σημείωσε.

«Για εμάς σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας, ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού χωρίς εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου».