Μενού

Ανδρουλάκης για διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: «Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης ως προς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Reader symbol
Newsroom
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα μονοπάτια».

«Την ώρα που η Τουρκική Κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», την ώρα που ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της Κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Κάτι που αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης για διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Τι είπε

«Την ώρα που η Τουρκική Κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», την ώρα που ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της Κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Κάτι που αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Ο Πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του κρίσιμου έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ