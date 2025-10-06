Ανδρουλάκης για διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: «Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα μονοπάτια».

Ανδρουλάκης για διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Τι είπε

«Την ώρα που η Τουρκική Κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», την ώρα που ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της Κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Κάτι που αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Ο Πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του κρίσιμου έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης».