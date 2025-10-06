Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: «Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά»

Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου GSI αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, είναι αδιάρρηκτες, είναι υπεράνω οποιουδήποτε έργου», υπογραμμίζοντας ότι «ένα έργο δεν μπορεί να τις διαταράξει».

Παράλληλα, συνέχισε:

«Το καλώδιο είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές ενέργειας στην Κύπρο, είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 657 εκ. που το έχει αναγάγει σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα» είναι ένα έργο που για να το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, είναι ένα έργο που Ελλάδα και Κύπρος αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί, άρα και οι δύο θεωρούν ότι είναι οικονομικά βιώσιμο».