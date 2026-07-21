Ανδρουλάκης για ενεργειακή πολιτική κυβέρνησης: «Η σκληρή πραγματικότητα φαίνεται στη τσέπη των πολιτών»

Δριμύ κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως αποτελεί αποτυχία της κυβέρνησης η ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής αλλά και ζωής, κατά την διάρκεια συνέντευξη της Τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε σαφείς αιχμές και διατύπωσε ερωτηματικά για συγκεκριμένα μέτρα κι επιλογές προς εξυπηρέτηση, όπως είπε, ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. «Ωραία τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τα ωραία βίντεο του κ. Μητσοτάκη αλλά η σκληρή πραγματικότητα φαίνεται στη τσέπη των πολιτών», ανέφερε. Προσέθεσε ακόμη ότι «στην ενέργεια είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο» για τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ για τον τρόπο παραγωγής ενέργειας.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος καθώς η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας. «Έπρεπε να έχουμε επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση για την παραγόμενη ενέργεια», σημείωσε.

Επανέλαβε την έντονη κριτική του ΠΑΣΟΚ για την απολιγνητοποίηση και περιέγραψε το όραμα που προτείνει για την πράσινη μετάβαση με προτεραιότητα στους μικρούς παραγωγούς στη περιφέρεια για φθηνότερη ενέργεια και χαμηλότερο κόστος ζωής. Δεσμεύτηκε ακόμη ότι στην παρουσία του στη ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, θα ανακοινώσει επιπλέον προτάσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο καλώντας και πάλι τον πρωθυπουργό και το Υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώσουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, θυμίζοντας ότι χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ενώ είπε πως αφήνει αλγεινή εντύπωση το πινγκ πόνγκ ευθυνών στη πρόσφατη διελκυστίνδα Αθήνας- Λευκωσίας.