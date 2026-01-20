Ανδρουλάκης για Μαρινάκη: «Τι εννοεί ο ποιητής; - Αδιανόητες οι ακροβασίες του για τον Τραμπ»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και βλήθηκε κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για «αδιανόητες ακροβασίες» κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην Πολιτική Γραμματεία Κ.Ο.Ε.Σ.

«Θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις. Τι εννοεί ο ποιητής;», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ενόψει της έκτακτης προσυνόδου των Σοσιαλιστών μεθαύριο, δήλωσε πως «Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ έχει μπει σε μία περιπέτεια σε σχέση με τις στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις».

Ανδρουλάκης: «Κανείς δεν φανταζόταν πού θα έφτανε ο Τραμπ»

«Δεν νομίζω ότι φανταζόταν και ο πιο απαισιόδοξος το 2016 όταν πρωτοεκλέχθηκε ο Τραμπ ότι θα φτάσει σε ένα σημείο στη δεύτερή του θητεία να απειλεί ευρωπαϊκό έδαφος.

Βλέπουμε να υπάρχει μία πολιτική αποσταθεροποίησης του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εμείς και ως ΠΑΣΟΚ και ως σοσιαλιστές πήραμε μια καθαρή θέση για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας όλων των ευρωπαϊκών κρατών και βέβαια της νέας φάσης που μπαίνει η νατοϊκή συμμαχία.

Έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα διότι είναι μία χώρα που έχει το βίωμα επίθεσης από νατοϊκή χώρα με τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη εκδοχή ή προσέγγιση είναι καταστροφική για τις πάγιες εθνικές θέσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί εδώ και μισό αιώνα.

Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι «δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις». Τι εννοεί ο ποιητής;

Έχουμε λοιπόν μία νέα version του «δεν είναι η ώρα της νομιμότητας». Τελικά η χώρα μας έχει αυτόνομη στρατηγική μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κατανοεί τις νέες εξελίξεις και συνθήκες, τα νέα δεδομένα ή στον βωμό του να γίνουν κάποιοι αρεστοί στον Τραμπ ουσιαστικά όχι απλά μετεωριζόμαστε, αλλά αλλάζουμε εθνική γραμμή σε σχέση με ζητήματα, τα οποία ουδέποτε κανείς φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να τα μετατοπίσει;».