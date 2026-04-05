Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου»

Βίντεο στον λογαριασμό του στο Tik Tok ανάρτησε ο Νίκος Ανδουλάκης, εξαπολύοντας «πυρά» στην κυβέρνηση αναφορικά με τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κατά υπουργών και βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η αλλαγή τώρα είναι πλέον επιτακτική» κρίνει ο κ. Ανδρουλάκης και σχολιάζει δεικτικά: «11 βουλευτές και δύο υπουργοί υπόδικοι, αυτό δεν είναι σίγουρα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι αίθουσα αναμονής δικαστηρίου».

Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο και αναφερόμενος στις πρόσφατες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, επισημαίνει πως επί της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, «είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο πρωθυπουργός, αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ειδική αναφορά κάνει στον παραιτηθέντα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος είναι μεταξύ των ελεγχόμενων. «Στη δικογραφία ακόμα και ο σημερινός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτός που θα έλυνε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός που θα έλυνε το πρόβλημα. Έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα» είπε.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης καταγγέλλει πως ο πρωθυπουργός «κρύβεται, την ώρα που τον εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ».

«Ως εδώ δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας την χαρίσει κανείς, θα την κερδίσουμε μαζί, με εκλογές τώρα» κατέληξε.