Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλοι οι πρωταγωνιστές είναι στελέχη της ΝΔ»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε το σοβαρό έλλειμμα ασφάλειας, αλληλεγγύης και στρατηγικής, κυρίως από την πλευρά της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, «η Ευρώπη και οι ΗΠΑ απέτυχαν στις επιλογές τους» και, παρότι το σχέδιο Τραμπ μπορεί να παρουσιάζεται ως ειρηνευτική πρόταση, «καμία χώρα δεν θα μπορούσε να το αποδεχτεί».

Τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί με σαφή στρατηγική στους διπλωματικούς άξονες και δεν μπορεί συνεχώς να αποτελεί «καταναλωτή» υπέρογκων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπογράμμισε ακόμη ότι, αν συγκριθεί η κατάσταση του 2022 με τη σημερινή, είναι εμφανές πως από το 2014 υπήρχαν σαφή προειδοποιητικά σημάδια που η Ευρώπη δεν αξιοποίησε, οδηγώντας σε σημερινά αδιέξοδα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις: «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι οι υδρογονάνθρακες έχουν τελειώσει και τώρα προχωρά σε άλλη κατεύθυνση. Ούτε ότι ο υπουργός Άμυνας μιλούσε για “Αιγαίο-Κόλπο του Μεξικό” και τώρα βλέπουμε διαφορετικές επιλογές. Αυτό δείχνει έλλειψη στρατηγικής». Πρόσθεσε ότι χρειάζεται μια σταθερή εθνική στρατηγική και όχι συνεχείς μετατοπίσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αιχμηρές δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα προς την Ελλάδα, επισήμανε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσίδα εκπρόσωπος εκφράζεται επιθετικά. Υπογράμμισε επίσης ότι, ενώ η Τουρκία διατηρεί στρατηγική σχέση με τη Ρωσία, δεν αντιμετωπίζεται από την ΕΕ με τον ίδιο τρόπο. Ανέφερε πως για ελάχιστες παραβιάσεις ρωσικών drones δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα για την «ευρωπαϊκή αεράμυνα», ενώ για τις πολλαπλές παραβιάσεις στο Αιγαίο δεν υπάρχει αντίστοιχη ευαισθησία.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η συζήτηση επεκτάθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επτά χρόνια πρωθυπουργός, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κυβερνήσει επί 15 χρόνια. Υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε δικογραφία στην οποία «όλοι οι πρωταγωνιστές είναι στελέχη της ΝΔ» και αναρωτήθηκε αν αυτό πρέπει να αγνοηθεί.

Τόνισε ότι η δικογραφία ζητά έλεγχο για τους κ. Αυγενάκη και Βορίδη και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε γενικόλογες «παθογένειες», αντί να απαντήσει συγκεκριμένα. Υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει τις υποθέσεις.

Αναφερόμενος στις προσωπικές επιθέσεις που έγιναν σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι υπήρξε «δολοφονία χαρακτήρα» για ασήμαντο λόγο, ενώ στην Εξεταστική Επιτροπή «δεν κλήθηκε ο πραγματικός “Φραπές” με τα εκατομμύρια, ο κουμπάρος και κομματάρχης του πρωθυπουργού», όπως είπε, υπονοώντας ότι η ΝΔ απέφυγε τη διαδικασία για να μην υπάρξει πολιτική φθορά.

Καταλήγοντας, σχολίασε πως γίνεται επιλεκτική αναφορά στο παρελθόν στελεχών, λέγοντας: «Μιλούν για τον Χασάπη ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν λένε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2019».