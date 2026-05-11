Μενού

Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: «Από αμέλεια του λογιστή δεν συμπεριελήφθησαν οι λογαριασμοί στο εξωτερικό»

Τι αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη δημοσίευση του πόθεν έσχες των πολιτικών. Παρέλειψε να συμπεριλάβει τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη δημοσίευση του πόθεν έσχες των πολιτικών.

Όπως σημειώνει, από αμέλεια του λογιστή του, δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά η επιστολή του Νίκο Ανδρουλάκη:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων. Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης».
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ