Ανδρουλάκης για συντάξεις: « Οι πολίτες θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και ποιοι τους κορόιδεψαν»

Αιχμηρή τοποθέτηση εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και αξιόπιστοι και ποιοι τους κορόιδεψαν εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως στόχος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία με ισχυρούς θεσμούς, ανάπτυξη με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

«Θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο. Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας. Κάποιοι είπαν πολλά κι έκαναν λίγα. Ζητάμε την εμπιστοσύνη τους», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε κοστολογημένα μέτρα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που οι προτάσεις του για τις κύριες συντάξεις, τη 13η και το ΕΚΑΣ μπορούν δημοσιονομικά να εφαρμοστούν και τώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι εφήμερη γιατί, είτε βασίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε στο ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας και το real estate.

O Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτώμενος σχετικά με τα όσα είπε ο πρώην γγ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης για το θέμα των υποκλοπών σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Η έκφραση "έφαγα σφαίρα" δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία. Όταν μου επιτίθενται έτσι είναι παράσημο. Θα έπρεπε να απασχολούν τον πρωθυπουργό», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι «τους τρομοκρατεί η αλήθεια» που «όταν αποκαλυφθεί το οικόσημο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο ντουλάπι της Ιστορίας» και πως «ο κ. Δημητριάδης δεν μιλάει για το καλό της οικογένειας αλλά χαϊδεύει κάποιους άλλους».

«Πλήττουν τη χώρα τέτοιες συμπεριφορές. Η πολιτική αλλαγή με συνεργασία με τη ΝΔ δεν μπορεί να υπάρξει. Σημαίνει νέο ήθος» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

ΠΑΣΟΚ: Πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά οι προτάσεις για το Συνταξιοδοτικό

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ είναι πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά υποστήριξαν τα αρμόδια στελέχη του κόμματος σε συνέντευξη Τυπου.

«Για μας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Αξιοπιστία, Αξιοπρέπεια κι Αυτοπεποίθηση, τα τρία Α. Αυτά θέλουμε να έχουν οι συνταξιούχοι», υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, αρμόδιος του ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι οι θέσεις είναι κοστολογημένες, ενώ οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις συντάξεις χηρείας δεν είναι. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ πώς εξαπάτησαν τους συνταξιούχους, αφού προεκλογικά είχαν υποσχεθεί ότι θα καταργήσουν το νόμο Κατρούγκαλου και δεν το έπραξαν.

«Αντίθετα μειώθηκαν οι συντάξεις ονομαστικά. Οι συνταξιούχοι έχουν ζήσει τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ και τι έκαναν και ξέρουν πώς μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τους κοιτάζει στα μάτια», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Μαζί με τον πρώην υπουργό, Γιώργο Κουτρουμάνη, παρουσίασαν αναλυτικά τίς 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής εστιάζοντας στη 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων και τα όρια ηλικίας, για τα οποία ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι δεν χρειάζεται να αυξηθούν μέχρι το 2035, καθώς έχει γίνει η προσαρμογή των ασφαλισμένων όπως είχε ζητηθεί το 2010 από την τρόικα, ενώ επέκρινε τη κυβέρνηση ότι το αφήνει ανοικτό.

Όπως υπογράμμισε ο Γιώργος Κουτρουμάνης, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογηθεί ακριβώς και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1,8 δισ. σε δύο φάσεις. Στο πρώτο χρόνο η δαπάνη είναι 420 εκατομμύρια επιπλέον των 540 που ήδη η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει για το επίδομα των 300 ευρώ. Ετσι το σύνολο του πρώτου χρόνου είναι 960 εκατομμύρια.

Η επόμενη φάση θα γίνει τον τρίτο χρόνο και η δαπάνη είναι 840 εκατομμύρια. Όσον αφορά το ΕΚΑΣ, ο κ. Κουτρουμάνης είπε ότι το ύψος θα είναι 540 εκ ετησίως για 350 χιλιάδες συνταξιούχους και θα κυμαίνεται από 50 εως 180 ανάλογα τη σύνταξη.

Επίσης, σημείωσε ότι με ρύθμιση 120 οι συνολικές εισπράξεις ετησίως θα είναι 580 εκατ που καλύπτουν την καταβολή του ΕΚΑΣ.