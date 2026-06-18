Ανδρουλάκης για τα «κόκκινα» δάνεια: «Πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου τώρα»

Με το μήνυμα «Έχεις κόκκινο δάνειο; Έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβαίνει δυναμικά στο ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών μέσα από νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή για την παρέμβαση στάθηκε η πρόσφατη, κομβικής σημασίας απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έβαλε φρένο στις υπερχρεώσεις, ορίζοντας ξεκάθαρα ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις πρέπει να υπολογίζονται αποκλειστικά πάνω στο ποσό της δόσης και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως συνέβαινε αδικαιολόγητα μέχρι σήμερα.

@nikos.androulakis Το ερώτημα είναι απλό: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Στον απόηχο αυτής της εξέλιξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, στηλιτεύοντας τις παλινωδίες και τους δισταγμούς των κυβερνητικών στελεχών ως προς τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής της απόφασης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ ζητά να μπει άμεσα τέλος στην ομηρία των πολιτών, καταθέτοντας μια δέσμη τεσσάρων προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη απαιτεί την πλήρη και χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, με άμεση ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για το νέο, μειωμένο ύψος της δόσης του.

Παράλληλα, διεκδικεί την επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν παρανόμως το προηγούμενο διάστημα, ενώ βάζει στο τραπέζι και την ανάγκη να επανεξεταστούν οι υποθέσεις όσων έχασαν την προστασία της περιουσίας τους, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτές τις καταχρηστικές δόσεις.