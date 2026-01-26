Ανδρουλάκης για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Να μην ξαναθρηνήσουμε νεκρούς εργαζόμενους»

Ειλικρινή συλλυπητήρια για τον θάνατο των τεσσάρων εργατριών στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε: «Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους. Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».