Ανδρουλάκης: «Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο προϋποθέσεις για ειρήνη»

Το σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης | Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως «για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα προϋποθέσεις είναι: Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο της επανάστασης του Ολύμπου, στο Λιτόχωρο και σε δηλώσεις του αμέσως μετά επισήμανε μεταξύ άλλων: «Τιμούμε σήμερα την επανάσταση του Ολύμπου, το 1878, όπου μια χούφτα γενναίων Ελλήνων σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βάζοντας το θεμέλιο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας αργότερα».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την οδύνη του για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα προϋποθέσεις είναι: Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 

