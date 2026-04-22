Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση βλέπει τους πολίτες ως πελάτες» - Η πρώτη αντίδραση για τα μέτρα

«Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες» δήλωσε ο Νίκος Αδρουλάκης για την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση των μέτρων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δήλωσε ότι πολλά από τα μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός τα είχαν ήδη προτείνει, ως κόμμα, στη Βουλή και τα είχε απορρίψει η κυβέρνηση ως λαϊκισμό και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομικό εργαλείο για να βγάζει έσοδα και να τα κατευθύνει εκεί που θέλει με σκοπό εκλογικά οφέλη.

«Πολλά από αυτά τα μέτρα τα προτείναμε εμείς ήδη στη Βουλή και τα είχαν αρνηθεί. Προτείναμε 120 δόσεις για το ιδιωτικό χρέος, ο πρωθυπουργός λέει 70 δόσεις και με όρους. Όσον αφορά τα ενοίκια το μέτρο στήριξης αυτό δεν βοήθησε στη μείωση των ενοικίων.

Για το δημογραφικό είχαμε προτείνει αντίστοιχα μέτρα (σ.σ. με επιδόματα σε παιδιά), μας έλεγαν λαϊκιστές. Ο πρωθυπουργός έχει καταλάβει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Είναι προεκλογικά μέτρα. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες.

Έχουν κάνει την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο. Παίρνουν από τη μία τσέπη λόγω πληθωρισμού δισεκατομμύρια με το ΦΠΑ και τον ΕΦΚ και επιστρέφουν ένα μικρό κομμάτι με την μορφή προεκλογικών δεσμεύσεων.

Από πού προέρχεται το πλεόνασμα; Από το ταμείο ανάκαμψης. Με την σημερινή πολιτική η χώρα θα μπει ξανά σε ύφεση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.