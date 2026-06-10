Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς»

«Η συνταγματική αναθεώρηση, απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή ενώ παράλληλα δήλωσε πώς οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συγχρονισμένες με την ανάγκη της σημερινής ελληνικής κοινωνίας και βρίσκονται απέναντι στη φιλοσοφία της κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, οι θεσμοί και η εύρυθμη λειτουργία τους είναι επιμέρους ζήτημα και όχι κεντρικό.

Απαντώντας στη, κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ επειδή έχει δηλώσει ότι στη πρώτη φάση , στη παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι» και συμπλήρωσε: «Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες γιατί έτσι θα προστατευθεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες».

Κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου πως «με συνεχείς διαρροές έχει κηρύξει την προεκλογική περίοδο για το φθινόπωρο - και στην περίπτωση σας πάλι το Σύνταγμα επιστρατεύετε για να κρύψετε την πολιτική αποδρομή σας και τη μεταρρυθμιστική σας άπνοια».

«Πού είναι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης; Θα περιμέναμε από έναν βαθιά φιλελεύθερο μεταρρυθμιστή πρωθυπουργό να είναι εδώ. Να δίνει τη μάχη στη Βουλή για να υπερασπιστεί τη θεσμική πρωτοβουλία, όπως ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη συνταγματική αναθεώρηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επίσης καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίηση, «κομματικοποίηση» του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας επικρίνοντάς την ότι δεν ζήτησε συναίνεση σύμφωνα με το πνεύμα του Συντάγματος, ενώ για την αλλαγή του άρθρου 86, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως το χρησιμοποίησε για να δέσει τα χέρια της Δικαιοσύνης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Υποκλοπών. «Όταν η ποινική δίωξη εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, τότε η Δικαιοσύνη κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό εργαλείο. Όπως είδαμε στην περίπτωση του κ. Αυγενάκη, του κ. Καραμανλή και του κ. Βορίδη», προσέθεσε.

«Θέλουμε ένα Σύνταγμα που απλώς θα διαχειρίζεται τα προβλήματα του παρόντος; Ή ένα Σύνταγμα που θα προετοιμάζει τη χώρα για τις προκλήσεις του μέλλοντος; Θέλουμε μια δημοκρατία ευάλωτη απέναντι στις κρίσεις, στις ανισότητες και στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις; Ή μια δημοκρατία ανθεκτική, που εμπνέει εμπιστοσύνη, συμμετοχή και προοπτική; Εμείς επιλέγουμε τον δεύτερο δρόμο. Τον δρόμο της πολιτικής αλλαγής, της θεσμικής αξιοπιστίας και της κοινωνικής προόδου», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε:

«Το μήνυμά μας είναι καθαρό: Τρίτη ευκαιρία της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει σταθερότητα. Σημαίνει βαθιά οπισθοδρόμηση, μεγαλύτερες ανισότητες και ανεξέλεγκτη θεσμική παρακμή».

«Αντίθετα, πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή σημαίνει θεσμική ανασυγκρότηση, κοινωνική δικαιοσύνη και μια νέα προοπτική για τη χώρα. Σημαίνει ότι υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ποιοτικότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στον πολίτη», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης .