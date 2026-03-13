Ανδρουλάκης: «Ο Ντίλιαν αποκάλυψε ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέρχεται με νέα δήλωση για το θέμα των υποκλοπών, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην κυβέρνηση.

Με δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης, παραθέτει τα όσα είπε ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Mega λίγες μέρες μετά την καταδίκη του. Απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;», ο ίδιος σημείωσε: «Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

«Αποκάλυψε δηλαδή ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές» διαπιστώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει: «Το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έπεσε συθέμελα».

«Το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις ήταν το όπλο ενός παρακράτους, που έστησε ο πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα» υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους των υποκλοπών: «Το μισό υπουργικό του συμβούλιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι παρακολουθούνταν παράνομα» και τόνισε πως «μετά την κυνική παραδοχή Ντίλιαν», ο πρωθυπουργός «δεν μπορεί να προσποιείται τον ανήξερο και τον παραπλανημένο».

«Αναμένω να οριστεί άμεσα η προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που με επιστολή μου έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής. Η επιμονή μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως στις σκοτεινές πρακτικές του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου».