Ανδρουλάκης: «Οι αγρότες πληρώνουν ακριβά την ανικανότητα και τη διαφθορά της ΝΔ»

Για τα προβλήματα της αύξησης του κόστους παραγωγής και ενέργειας, τις καθυστερήσεις πληρωμών, τη μεγάλη καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο για τους αγρότες συζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε σε αυτό το πλαίσιο το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τον πανεθνικό διάλογο με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα πριν λίγες εβδομάδες στη Λάρισα, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο».

Ανδρουλάκης: «Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στον διχασμό»

«Αντί, λοιπόν, να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για "βολεμένους", επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύσουν στον διχασμό», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

«Αναρωτιούνται γιατί βγήκαν στον δρόμο. Ας περιγράψουμε το "έργο" τους:

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ : Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πρόστιμο στον Έλληνα φορολογούμενο.

: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πρόστιμο στον Έλληνα φορολογούμενο. Βασικές ενισχύσεις : Δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους και είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση, καθώς δεν πληρώθηκε το 70% αλλά πολύ λιγότερα.

: Δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους και είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση, καθώς δεν πληρώθηκε το 70% αλλά πολύ λιγότερα. Το κόστος παραγωγής : Έχει απογειωθεί. Πολλοί συντελεστές αυξήθηκαν κατά 30% και 40% με τους κυβερνώντες να μην κάνουν τίποτα.

: Έχει απογειωθεί. Πολλοί συντελεστές αυξήθηκαν κατά 30% και 40% με τους κυβερνώντες να μην κάνουν τίποτα. Αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ : Δεσμεύτηκαν, ούτε αυτό έκαναν.

: Δεσμεύτηκαν, ούτε αυτό έκαναν. Ευλογιά: Δεν στήριξαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα να θερίζει η ευλογιά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα σε όλη την Ελλάδα».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «στεκόμαστε στο πλευρό τους, στον δίκαιο αγώνα τους, διότι χωρίς αυτούς τα χωριά μας θα ερημώσουν. Χιλιάδες άνθρωποι θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα και θα μαραζώσει η ύπαιθρος.

Δεν αξίζει αυτό στην πατρίδα μας, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό καλώ τους πολίτες να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα. Είναι εθνικό ζήτημα, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας.

Και να στείλουμε κι ένα μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος, κάλεσε τους αγρότες να μην επιτρέψουν «μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα, που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις».